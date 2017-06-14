Из-за "Алых парусов" перекроют часть Фонтанки и Зимней канавки

Из-за подготовки и проведения праздника выпускников школ в Северной столице закроют участок реки Фонтанки и Зимней канавки.

Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в следующие выходные в Петербурге. Из-за подготовки к нему и непосредственного проведения для прохода судов закроют участки Фонтанки и Зимней канавки.

На Зимней канавке закроют движение от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста. На реке Фонтанке ограничат для судов отрезок от Пантелеймоновского моста до Прачечного.

Комитет по транспорту Смольного заявил, что ограничения для судов будут действовать ночью с 22 на 23 июня, а также с 23 на 24 июня.

Движение по рекам закроют с 18.30 22 июня до пяти утра следующего дня. В пятницу, 23 июня, проход закроют на полчаса позже: в семь часов вечера. Ограничения продлятся также до пяти утра.