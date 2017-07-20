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Петербургская уборщица голыми руками задушила возлюбленного

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В Северной столице сотрудница делового центра "Маяк" в состоянии алкогольного опьянения зверски убила сожителя.

В минувшее воскресенье, 16 июля, в квартире дома, расположенного по улице 2-я Комсомольская, с множественными гематомами был обнаружен труп пятидесятилетнего мужчины. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть погибшего наступила в результате асфиксии.

По подозрению в убийстве была задержана сорокапятилетняя сожительница покойного, которая в последствии созналась в том, что 16 июля в 11.00 во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, избила и задушила голыми руками возлюбленного.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что труп иностранца без лица обнаружили в Муринском парке.

Елизавета Попова

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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