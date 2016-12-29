Убийственное видео: На Кутузовском проспекте водитель задавил четырёх рабочих

Сегодня, 28 января 2017 года полиция расследует обстоятельства фатальной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, где задавили четырёх рабочих, стоящих на остановке. Канал "360" опубликовал видео с места аварии

По предварительным данным, авария произошла в ночь на эту субботу, 28 января. В центре Москвы автомобиль ВАЗ-2114 сбил нескольких рабочих, расчищающих площадку неподалёку от остановки.

"В 4.20 мск "ВАЗ-2114" въехал в остановку общественного транспорта перед Новоарбатским мостом в сторону центра города, где сбил бригаду рабочих, которые чистили снег", — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя официального ведомства.

На настоящий момент известно, что один из четырёх мужчин скончался, трое же получили серьёзные ранения. Водитель тоже получил серьёзны травмы.

На данный момент ведётся расследования.



Видео: YouTube, Телеканал 360

