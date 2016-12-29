Убийственное видео: На Кутузовском проспекте водитель задавил четырёх рабочих

По предварительным данным, авария произошла в ночь на эту субботу, 28 января. В центре Москвы автомобиль ВАЗ-2114 сбил нескольких рабочих, расчищающих площадку неподалёку от остановки.
"В 4.20 мск "ВАЗ-2114" въехал в остановку общественного транспорта перед Новоарбатским мостом в сторону центра города, где сбил бригаду рабочих, которые чистили снег", — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя официального ведомства.
На настоящий момент известно, что один из четырёх мужчин скончался, трое же получили серьёзные ранения. Водитель тоже получил серьёзны травмы.
Видео: YouTube, Телеканал 360