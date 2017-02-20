Уаз хлопнул дверью и провалился под землю

Этот видеоролик за сутки набрал сотни тысяч просмотров

На популярном видеохостинге YouTube накануне появился видеоролик, который со стремительной скоростью набирает популярность.

На кадрах видео можно увидеть, как застрявший в заснеженном поле УАЗ пытается выбраться из снежного плена. Всем известны отличные проходимые качества этого автомобиля. Видно, что автомобиль какое-то время буксовал, но ему все-таки удается выехать на ровную часть поля. И вот, казалось бы, все спокойно выдохнули и сейчас поедут. Водитель довольный результатом закрывает дверь.

Раздается роковой хлопок дверью, и в это мгновение УАЗик проваливается всей передней частью под снег.

Когда и где была произведена данная видеосъемка, не сообщается. В комментариях к видео мужчины шутят про то, что всегда говорилось, что не надо хлопать дверью.

Видео: YouTube/Анатолий Самсонов