У железнодорожной станции под Петербургом осыпалась часть нового виадука

Построенный в 2016 году виадук у станции "Горьковское" частично разрушился из-за проблем с почвой.

Под Петербургом дожди размыли почву под виадуком у железнодорожной станции "Горьковское". В результате переправа частично обрушилась. Вместе с крупным фрагментом земли вниз сползли и металлические конструкции объекта. Об этом сообщает портал "Мегаполис" со ссылкой на местных жителей. В Сети уже появились фотографии последствий обрушения. На них видно провал в земле и разрозненные части железнодорожного моста.

Отметим, что виадук был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Местные жители жалуются на качество постройки объекта. Они напрямую связывают современное состояние моста с уровнем его постройки. Впрочем, об обрушении переправы на данный момент говорить рано. Частичное повреждение пока что не мешает мосту выполнять свою основную функцию.

Для справки: станция "Горьковское" находится в Выборгском районе Ленинградской области. Неподалку от станции располагается одноименный поселок на Карельском перешейке.

Фото: Мегаполис