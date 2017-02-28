У входа в метро Проспект просвещения большая давка (ФОТО)

Утром вторника, 28 февраля 2017 года, на станции метро "Проспект Просвещения" в час пик на входе образовалась серьезная давка. По предварительным данным, там был закрыт на ремонт один из эскалаторов.

«У меня ушло 10 минут чтобы попасть от входа на эскалатор. Вниз я сбежал за 30 секунд», – прокомментировал один из подписчиков сообщества spb_today.

По словам представителей пресс-службы Петербургского метрополитена, ремонт эскалатора на "Просвещения" не был запланирован – произошла поломка эскалатора. По словам главы пресс-службы, сроки восстановления главного вала пока неизвестны. При большом скоплении людей в час пик возможны ограничения на вход.

Видео: архив

Фото: spb_today