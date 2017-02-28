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У входа в метро Проспект просвещения большая давка (ФОТО)

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Утром вторника, 28 февраля 2017 года, на станции метро "Проспект Просвещения" в час пик на входе образовалась серьезная давка. По предварительным данным, там был закрыт на ремонт один из эскалаторов.

 «У меня ушло 10 минут чтобы попасть от входа на эскалатор. Вниз я сбежал за 30 секунд», – прокомментировал один из подписчиков сообщества spb_today.

По словам представителей пресс-службы Петербургского метрополитена, ремонт эскалатора на "Просвещения" не был запланирован – произошла поломка эскалатора. По словам главы пресс-службы, сроки восстановления главного вала пока неизвестны. При большом скоплении людей в час пик возможны ограничения на вход.

Видео: архив
Фото: spb_today

 

 

   

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Категории: Новости СПб

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