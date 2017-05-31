У тренера-педофила с Пороховых нашлась еще одна жертва

Мужчину подозревают в растлении пяти его подопечных

В деле о сексуальном насилии над несколькими школьниками появилась еще одна жертва. Тренер, которого подозревают в растлении его несовершеннолетних подопечных, подозревается в том, что, будучи на спортивных мероприятиях в Белоруссии, совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Средний возраст его подопечных при этом – 10-11 лет.

Напомним, в апреле отец одного из мальчиков обратился в полицию с заявлением об изнасиловании его ребенка. Кроме того, мужчина рассказал, что насилию подверглись еще трое мальчиков. Это произошло 30 марта в Белоруссии, на территории туристической базы в городе Столбцы. В качестве подозреваемого отец пятиклассника назвал 47-летнего тренера ДЮСШ Красногвардейского района.

В ходе расследования в деле появился еще один пострадавший – мальчик, ученик пятого класса.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: архив