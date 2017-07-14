Иностранка вытащила кошелек у школьницы в очереди к мощам Николая Чудотворца

Около Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры полицейские поймали карманницу. Женщина-иностранка вытащила кошелек из рюкзака 15-летней школьницы с Дальнего Востока.

В четверг, 13 июля, в очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге произошло ограбление. Рядом со Свято-Троицким собором Александро-Невской лавры карманница вытащила из рюкзака 15-летней девочки из Биробиджана кошелек. В портмоне школьницы лежали деньги и банковские карты на сумму более 13 тысяч.

Сотрудникам отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД удалось поймать злоумышленницу. Ей оказалась приезжая из сопредельного государства. Она пребывала в Петербурге без регистрации и официально нигде не работала.

Похищенное у злоумышленницы изъяли. Подросток получила обратно свои деньги. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за кражу. Подозреваемую задержали до дальнейших решений. Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Подробнее об этой теме можно узнать в материале Piter.tv: Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: дата проведения, ограничения движения, работа метро.

Видео: Instagram / korusoptika