Около 222 кг санкционных деликатесов изъяли у россиян на финской границе за выходные

В первые летние выходные на таможенных пунктах границы России и Финляндии зафиксировали 11 случаев попыток нелегально провезти санкционные продукты. Всего было изъято 222 килограмма продуктов.

Первый уик-энд лета стал для таможенников весьма прибыльным. За субботу и воскресенье (3 и 4 июня) на пропускных пунктах "Светогорск", "Брусничное" и "Торфяновка" поймали 11 туристов. Пытавшихся провезти с собой слишком много санкционки.

Всего за выходные таможенники изъяли 222 килограмма свинины, птицы, рыбы и молочки. Об этом сообщает пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все нарушители пытались ввезти продукты свыше разрешенных пяти килограммов. В основном для подобного рода дел используют личные автомобили. А не общественный транспорт.

По закону РФ, в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях нельзя ввозить подконтрольные госнадзору товары без разрешения Россельхознадзора и ветеренарного сертификата. Исключением является ввоз товаров до пяти килограммов на одного человека. При этом продукты должны быть в заводской упаковке.

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