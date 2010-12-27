У полуслепого петербуржца украли полмиллиона

У полуслепого пенсионера украли почти полмиллиона рублей в Красносельском районе. Мошенники заставили мужчину обнулить счет в банке, после чего подменили деньги на билеты "банка приколов".

По данным АН «Оперативное прикрытие», 6 июня около 14 часов у дома 10 по улице Рихарда Зорге 79-летнего петербуржца остановили неизвестные мужчина лет 40 и женщина в возрасте около 27 лет. Приметы пенсионер не запомнил, так как является инвалидом по зрению.



Мошенник попросил петербуржца помочь ему «получить перевод из-за границы», для чего якобы необходим счет гражданина России, причем, счет должен быть «обнулен». Потерпевший пошел в сберкассу, которая находится на улице Маршала Захарова, и снял там 449 тысяч рублей. В сопровождении женщины он отправился домой, на улицу Рихарда Зорге. Деньги пенсионер положил в сервант.



Позже девушка попросилась в туалет, а хозяин в это время ушел на кухню. В какой-то момент девушка покинула квартиру. Подмену пострадавший обнаружил только 7 июня. Пенсионер взял из пачки 5 тысяч рублей и пошел в магазин. На кассе ему сообщили, что купюра фальшивая. Проверив всю пачку, пожилой мужчина обнаружил, что вместо денег в ней лежат билеты «банка приколов».