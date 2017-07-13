Жуткие новости из Петербурга: у "Мюзик-Холла" нашли труп мужчины

В Петроградском районе обнаружили бездыханное тело молодого петербуржца. Погибший был прилично одет.

В минувшую среду, 12 июля, недалеко от метро "Горьковская" был обнаружен труп молодого человека. Инцидент произошел около семи часов утра возле театра "Мюзик-Холл". Шокированные находкой очевидцы незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы.

Прибывшие на место специалисты осмотрели труп. Следов насильственной смерти на теле они не обнаружили.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что погибший был одет в модные светло-синие джинсы с прорезями, белые кеды, рубашку с коротким рукавом и свитер.

Труп уже направлен в морг для дальнейшего обследования.

Ранее мы сообщали, что житель Луги сорвался с седьмого этажа. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

Фото: инстаграм, efgavr