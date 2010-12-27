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У петербургского режиссера Юрия Бутусова родился сын
Сегодня, 12:51
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Butenko
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У петербургского режиссера Юрия Бутусова родился сын

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Главный режиссер петербургского Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов стал отцом.

Петербургский режиссер Юрий Бутусов стал отцом. У главного режиссера Театра имени Ленсовета родился сын. Об этом сообщает официальная группа театра в социальной сети "ВКонтакте". Друзья и знакомые Юрия Бутусова также подтвердили этот факт в общении с Piter.TV. Радостное для 55-летнего режиссера события случилось еще 17 июля. Редакция канала Piter.TV присоединяется к поздравлениям и желает всего наилучшего Юрию Бутусову и его жене.

Отметим, что многие критики и зрители называют Юрия Бутусова "самым ярким режиссером Петербурга". При этом мастер работает также в театрах Москвы и ставит спектакли за границей. Сам Юрий Бутусов родился в Гатчине, а Театр имени Ленсовета возглавил в феврале 2011 года.

 

Теги: новости спб , новости театра , юрий бутусов , юрий бутусов режиссер
Категории: Картина дня Культура Новости СПб

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