У петербургского режиссера Юрия Бутусова родился сын

Главный режиссер петербургского Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов стал отцом.

Петербургский режиссер Юрий Бутусов стал отцом. У главного режиссера Театра имени Ленсовета родился сын. Об этом сообщает официальная группа театра в социальной сети "ВКонтакте". Друзья и знакомые Юрия Бутусова также подтвердили этот факт в общении с Piter.TV. Радостное для 55-летнего режиссера события случилось еще 17 июля. Редакция канала Piter.TV присоединяется к поздравлениям и желает всего наилучшего Юрию Бутусову и его жене.

Отметим, что многие критики и зрители называют Юрия Бутусова "самым ярким режиссером Петербурга". При этом мастер работает также в театрах Москвы и ставит спектакли за границей. Сам Юрий Бутусов родился в Гатчине, а Театр имени Ленсовета возглавил в феврале 2011 года.