Лужа кипятка образовалась на Замшиной улице из коммунальной аварии

В Калининском районе произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы с горячей водой на Замшиной улице образовалась лужа с кипятком.

В Северной столице произошла очередная коммунальная авария. В среду, 18 января, на углу Замшиной улицы и проспекта Мечникова прорвало трубу. Из-за ЧП на перекрестке образовалась большая лужа из кипятка.

На место уже приехали аварийщики из Теплосетей и оперативная бригада из МЧС, сообщает "Санкт-Петербург.ру". Спасатели огородили опасный участок с кипятком ,чтобы обезопасить пешеходов и водителей. По громкоговорителю прохожих оповещают об опасности. Также ограничено движение транспорта.

Очевидцы рассказывают, что место ЧП заволокло густым паром. Сколько времени уйдет на ремонт, и будут ли отключения отопления или горячей воды – пока не известно.

Ранее на этой неделе уже происходили коммунальные аварии. Прорванную трубу с холодной водой на улице Вавиловых ремонтировали с утра. В Водоканала заверили ,что ЧП никак не отразилось на подаче холодной воды в краны горожан.

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург