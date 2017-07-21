В Петербурге у парикмахерши угнали автомобиль за 2 миллиона рублей

В Невском районе у парикмахера салона красоты угнали иномарку стоимостью 2 миллиона рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Невском районе Петербурга у парикмахера салона красоты угнали автомобиль Lexus стоимостью 2 миллиона рублей.



Пропажу 28-летняя уроженка Грузии обнаружила 20 июля ночью. Тремя часами ранее девушка припарковала свой автомобиль около дома 44 по улице Солдата Корзуна.



Машину 2014 года выпуска девушка купила в Смоленске в марте 2017 года за 2 миллиона рублей. Застрахована ли иномарка, владелица не знает.