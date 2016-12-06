У ночлежки нашли скелет мужчины, убитого 8 месяцев назад

По подозрению в убийстве мужчины в тельняшке задержаны двое

Днем 21 июня у дома 72 по Балтийской улице, неподалеку от ночлежки. Кости лежали в канаве у железной дороги, присыпанные строительным мусором. На труп мужчины в тельняшке указала сорокалетняя бездомная женщина, которая рассказала, кем при жизни был покойный.

Женщина заявила, что погибшим является 57-летний бродяга, которого убили в ноябре 2016 года.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению задержаны двое бездомных, 40-летняя уроженка Волосовского района Ленобласти, и ранее трижды судимый 41-летний уроженец Ленинграда.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Видео: архив