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У ночлежки нашли скелет мужчины, убитого 8 месяцев назад

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По подозрению в убийстве мужчины в тельняшке задержаны двое

Днем 21 июня у дома 72 по Балтийской улице, неподалеку от ночлежки. Кости лежали в канаве у железной дороги, присыпанные строительным мусором. На труп мужчины в тельняшке указала сорокалетняя бездомная женщина, которая рассказала, кем при жизни был покойный. 

Женщина заявила, что погибшим является 57-летний бродяга, которого убили в ноябре 2016 года.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению задержаны двое бездомных, 40-летняя уроженка Волосовского района Ленобласти, и ранее трижды судимый 41-летний уроженец Ленинграда.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Видео: архив

Теги: кировский район , петербург , подозрение в убийстве , скелет , скелетированный труп , убийство , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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