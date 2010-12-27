У нас отнимают квартиры: в Петербурге валютные ипотечники вышли на пикет

В Петербурге прошла крупная протестная акция с участием "валютных ипотечников". Люди потребовали у Центробанка решения их жилищных и финансовых проблем.

Не менее 50 человек собрала протестная акция жертв валютной ипотеки в Санкт-Петербурге. Серия одиночных пикетов прошла у стен офиса Центрального Банка РФ на набережной реки Фонтанки. Сегодня, 16 мая, сюда вышли люди, которые недовольны ростом выплат по ипотечным кредитам, оформленным в иностранной валюте. После резкого падения курса рубля этим петербуржцам пришлось платить намного большие суммы, чем они рассчитывали при заключении договора. Как пишет "Фонтанка", в ходе пикета горожане жаловались, что у многих из них уже отняли личное жилье. Речь идет о тех петербуржцах, которые просто не потянули новые условия ипотеки.

"А ведь у них только в договорах стояла валюта, фактические деньги им выдавали в рублях, но суды это не принимают во внимание", – приводит "Фонтанка" цитату одной из участниц протестной акции.

Участники пикета призвали прирванять валютную ипотеку к "мошенничеству", а также обвинили ЦБ РФ в своем плачевном положении. По мнению жертв валютной ипотеки, только регулятор сможет "умерить аппетиты коммерческих банков".

Фото: MisterPeregar / twitter