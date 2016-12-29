У метро "Выборгская" жестоко избили подростка

17-летнего парня госпитализировали с травмами головы

В Петербурге из вестибюля станции метро "Выборгская" госпитализировали семнадцатилетнего подростка, который сумел дойти до людей после того, как его сильно избили.

Как сообщается, инцидент произошел накануне вечером, около девяти часов понедельника, 17 января. Юношу госпитализировали на скорой помощи во Вторую детскую горбольницу. Сообщается, что 17-летний пострадавший получил серьезные травмы головы.

Молодой человек сумел рассказать, что его избили около семи вечера невдалеке от станции метро "Выборгская"; нападавших он не знает. По факту происшествия начата проверка.

Видео: из архива