У курьера в Кировском районе отобрали почти три миллиона рублей

Трое преступников отобрали у пожилого курьера сумку с деньгами

Накануне в Кировском районе у курьера транспортной компании отняли сумку с почти тремя миллионами рублей. Как сообщается, 52-летний мужчина перевозил крупную сумму денег, по предварительным данным, принадлежащую компании "Пассажиравтотранс".

Как выяснили полицейские, просматривая записи с камер видеонаблюдения, инцидент произошел накануне, 27 февраля 2017 года, на Ленинском проспекте. Трое неизвестных преступников, применив физическую силу, отобрали у курьера сумку, в которой лежала указанная сумма, и скрылись.

На кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения, видно, что преступники были без масок, не вооружены. Они скрылись во дворах.

Видео: архив