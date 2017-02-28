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У курьера в Кировском районе отобрали почти три миллиона рублей

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Трое преступников отобрали у пожилого курьера сумку с деньгами

Накануне в Кировском районе у курьера транспортной компании отняли сумку с почти тремя миллионами рублей. Как сообщается, 52-летний мужчина перевозил крупную сумму денег, по предварительным данным, принадлежащую компании "Пассажиравтотранс".

Как выяснили полицейские, просматривая записи с камер видеонаблюдения, инцидент произошел накануне, 27 февраля 2017 года, на Ленинском проспекте.  Трое неизвестных преступников, применив физическую силу, отобрали у курьера сумку, в которой лежала указанная сумма, и скрылись.

На кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения, видно, что преступники были без масок, не вооружены. Они скрылись во дворах.

Видео: архив

Теги: ограбление курьера , петербург , три миллиона рублей , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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