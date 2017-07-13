У чилийского туриста в петербургском метро украли 200 тысяч рублей

Накануне в петербургском метро у чилийского туриста украли кошелек с деньгами и банковскими картами с ПИН-кодами. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", накануне в петербургском метро у чилийца выкрали кошелек, в котором находились деньги и банковские карты с ПИН-кодами. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.



Пропажу 26-летний житель Сантьяго обнаружил в среду, 12 июля около шести вечера, когда выходил из вагона метро на станции "Сенная площадь". В кошельке чилийский турист хранил деньги в нескольких валютах: 4000 рублей, 100 евро, 400 шведских крон и 40 000 чилийских песо и две банковские карты. Всего с кредиток было снято 2900 долларов США.



Гость Северной столицы написал заявление в полицию Адмиралтейского района. По данному факту проводится проверка.