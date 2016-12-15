У буддийского центра в Петербурге повесился поклонник группы "Ленинград"

Труп молодого человека нашли в парадной на Никольском переулке 30 июня.

В Петербурге у буддийского центра нашли повесившегося мужчину. Труп нашли в парадной в Адмиралтейском районе 30 июня.

Тело молодого человека, которому на вид было около 25 лет, висело в парадной дома №9 по Никольскому переулку. У мужчины, который был одет в футболку группы "Ленинград", при себе не было документов, сообщает "Фонтанка".

В настоящее время тело направлено в бюро судмедэкспертизы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку смерти молодого человека.

Фото: kaz.tengrinews.kz