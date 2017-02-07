У беззаботной петербурженки угнали дорогущий Mercedes с модными номерами

Дорогостоящая иномарка оставалась на парковке около дома около получаса. По возвращению на место молодая девушка, нигде официально не работающая, свой Mercedes не нашла.

Угонщики не дремлют и продолжают оставлять петербуржцев без их автомобилей. На этот раз дорогую машину угнали у молодой хозяйки. 35-летняя петербурженка оставила машину в 14.20 около дома 23 по проспекту Добролюбова. А уже через 27 минут обнаружила, что ее черного Mercedes на месте нет.

Стоимость угнанной иномарки женщина оценила в пять миллионов. Хозяйка автомобиля нигде официально не работает. Также оказалось, что она отличалась некоторой беспечностью. Машина была не застрахована, и в ней стояла обычная штатная сигнализация. Зато у черного авто был запоминающийся номерной знак, только с буквами А.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента. Разыскиваются возможные угонщики.

Пару недель назад угонщики украли Lexus за два миллиона у безработной петербурженки. Стоимость пропавшего автомобиля составляет около двух миллионов. Иномарка пропала из двора одного из домов на Ленинско проспекте.