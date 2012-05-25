У безработной петербурженки угнали дороженный Mercedes-Benz

В Петербурге 38-летняя неработающая женщина лишилась иномарки за 6 млн рублей.

В Петербурге посреди бела дня угнали дорогую иномарку. Об этом сообщает "ПолитЭксперт". ЧП произошло вчера, 6 июля, на улице Савушкина у дома №127. Здесь примерно в 15.10 припарковалась 38-летняя женщина на Mercedes Benz. Дама ненадолго оставила автомобиль, а через 10 минут уже не нашла его на месте. Пострадавшая тут же обратилась в дежурную часть, но в первые часы после угона полиция так и не смогла найти пропавшую машину.

Известно, что черный Mercedes-Benz S-350 был под завязку заправлен бензином. Петербурженка оценила пропажу в 6 млн рублей. Отметим, что сама женщина является безработной.