У Юпитера открыли две новые луны

Астроном Скотт Шеппард из Института Карнеги (США) совместно коллегами открыл два новых спутника Юпитера. Об этом сообщает 14 июня "Лента.ру" со ссылкой на издание Popular Mechanics.

14 июня "Лента.ру" сообщила, что астроном Скотт Шеппард из Института Карнеги (США) с коллегами открыл два новых спутника Юпитера. Спутники S/2016 J 1 и S/2017 J 1 впервые были обнаружены в 2016 и 2017 годах соответственно. Диаметр их не превышал двух километров, как и большинство других лун планеты перемещаются по орбите против направления ее собственного вращения. Спутники были открыты случайно при поисках гипотетической Планеты Х.



Полный оборот вокруг газового гиганта S/2016 J 1 совершает за 1,65 лет. Небесное тело от Юпитера находится на среднем расстоянии 20,6 миллиона километров. Спутник обнаружен в ходе наблюдений на Обсерватории Лас-Кампанас (Чили).



Вокруг Юпитера S/2017 J 1 вращается с периодом 2,01 года, объект удален от газового гиганта на среднем расстоянии 23,5 миллиона километров. Спутник обнаружен телескопом имени Виктора Бланко (Чили).



В период с 2000 по 2003 год у Юпитера было открыто 46 спутников. На данный момент (вместе с S/2016 J 1 и S/2017 J 1) их число достигает 69. Крупнейшая планета Солнечной системы имеет крупнейшую луну — Ганимед, превосходящий по объему Меркурий — самую маленькую планету системы.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UCLJorTvB1MnFykKH5hTbk5w