Прогулочное судно опрокинуло двух байдарочников около Троицкого моста

Двое мужчин-байдарочников оказались в водах Невы. Равновесие они потеряли из-за проезжавшего мимо прогулочного судна.

Вечером в воскресенье, 9 июля, ЧП произошло около Дворцовой набережной. Двое байдарочников оказались в воде недалеко от Троицкого моста в районе одиннадцати часов вечера. Инцидент произошел, по словам очевидцев, из-за проезжавшего мимо прогулочного судна. От него пошла волна, которая и лишила экстремалов равновесия и опрокинула их.

Свидетели ЧП рассказывают, что спасать пришлось только одного из гребцов. Один самостоятельно доплыл до парома. Второму помогли выбраться из воды на прогулочном катере.

Экстренные службы прибыли на место происшествия, когда байдарочников уже спасли. Так что они просто зафиксировали случай.

В прошлом месяце Piter.tv сообщал, что в Петербурге утонул ребенок в Неве.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург