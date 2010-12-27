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У Собчак пропала левая рука
Сегодня, 14:49
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У Собчак пропала левая рука

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Новое фото Ксении Собчак удивило поклонников

 Недавно телеведущая Ксения Собчак выложила в свой в Instagram фотографию, которой вызвала удивление у своих поклонников. На снимке Ксения сидит на диване, на ней длинная юбка и высоким разрезом, который открывает скрещенные ноги. Поклонники телеведущей не нашли у Ксении левой руки, зато обнаружили третью ногу. Комментаторы обсуждали плохую работу фотографа и дали совет телеведущей больше не работать с такими «профессионалами».

«Да, ужасный фотограф делал это снимок. Три ноги», «У Ксюши выросла еще одна нога? А, показалось», «Тренога Ксения не перестает веселить», «Почему три ноги и где одна рука?» – пишут комментаторы.

Тем не менее, фотография набрала более 47 тысяч «лайков». Ксения Собчак не стала комментировать данную ситуацию.

Фото: 
Instagram: xenia_sobchak

 

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Категории: Лента новостей

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