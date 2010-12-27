У Наташи Королевой появился второй сын: певица крестила Максимилиана

Популярная артистка поделилась новостью: она стала мамой во второй раз, правда крестной. Наташа Королева приняла участие в крещении маленького сына Максимилиана. Обряд крещения проходил в Праге.

Российская певица выложила фото в Instagram , где держит на руках сына своих друзей Романа и Юлианны. Наташа пожелала удачи и счастья своему крестнику.

Певица сама мечтает стать мамой вновь. Сейчас же ее единственным ребенком является Архип Глушко, сын знаменитого «Тарзана». Королёва рассказывает, что они с мужем посетили множество врачей и даже пережили неудачное ЭКО. Но Наташа не думает отчаиваться и верит, что сможет подарить мужу еще одного ребенка.

Фото: Instagram, Наташа Королева