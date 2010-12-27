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Каналы Новости шоу-бизнеса России
У Наташи Королевой появился второй сын: певица крестила Максимилиана
Сегодня, 13:47
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Butenko
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У Наташи Королевой появился второй сын: певица крестила Максимилиана

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Популярная артистка поделилась новостью: она стала мамой во второй раз, правда крестной. Наташа Королева приняла участие в крещении маленького сына Максимилиана. Обряд крещения проходил в Праге.
 
Российская певица выложила фото в Instagram , где держит на руках сына своих друзей Романа и Юлианны. Наташа пожелала удачи и счастья своему крестнику.
 
Певица сама мечтает стать мамой вновь. Сейчас же ее единственным ребенком является Архип Глушко, сын знаменитого «Тарзана». Королёва рассказывает, что они с мужем посетили множество врачей и даже пережили неудачное ЭКО. Но Наташа не думает отчаиваться и верит, что сможет подарить мужу еще одного ребенка. 
 
Фото: Instagram, Наташа Королева
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Категории: Новости шоу-бизнеса России

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