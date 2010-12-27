У «Мегафона» и "Yota" вновь проблемы со связью

Оператор «Мегафон», который входит в большую тройку, и Yota, работающая на его сетях, заявили о сбое связи в нескольких регионах России. Причины нынешней поломки устанавливаются.

По данным, опубликованным в официальном аккаунте «Мегафона» на Facebook, в Москве и нескольких других городах в центральной части страны (Самара, Тольятти, Нижний Новгород) – успешность дозвона упала на 20-30%.



В релизе говорится, что проводятся восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный Интернет продолжает работать стабильно.



Компания Yota ,в свою очередь, сообщила, что что часть клиентов в нескольких регионах, в том числе в Москве, испытывают проблемы с использованием мобильной связи. Жалобы от абонентов на сложности со звонками стали поступать с 14 часов.



Напоминаем, что это уже второй массовый сбой в сети «Мегафон» за последний месяц. Первый произошел 19 мая. Тогда сбой связи ощутили пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других городах. Причина - сбой софта программного обеспечения компании-поставщика оборудования и программного обеспечения на системах обработки баз данных.