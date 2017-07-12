УФАС подозревает администрацию Калининского района в нарушении закона о конкуренции

Петербургские антимонопольщики возбудили дело против администрации Калининского района. Чиновников подозревают в нарушении закона о защите конкуренции.

Администрацию Калининского района ждет разбирательство из-за нарушения закона о защите конкуренции. УФАС Северной столицы завел дело в отношении управленцев. Причина в медицинском обслуживании жильцов дома 99 на проспекте Просвещения.

К антимонопольщикам с жалобой обратилась из "Трансперенси Интернешнл". Антикоррупционные активисты сомневаются в законности соглашения между администрацией района и сетью клиник "Мой доктор".

Бесплатное лечение по полисам обязательного медицинского страхования жители дома могут получить только в указанной больнице. Так как фонд страхования прикрепил граждан к клинике и внес изменения в базы данных о зонах обслуживания.

В УФАС предполагают, что такое соглашение ущемляет горожан в выборе и препятствует оказанию оперативной медицинской помощи. В ведомстве отметили, что администрация может выбрать клинику, но на конкурсной основе. Договор с "Мой доктор" заключили в обход этой процедуры. Антимонопольщики увидели в этом нарушение закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначили на 25 июля.