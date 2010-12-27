ФАС вынесла Смольному предупреждение из-за спорного "подбора"

Антимонопольщикам не понравилась формулировка, которую комитет по образованию использует для выбора компании, организующей отдых для детей и молодежи.

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупрежедние комитету по образованию Смольного из-за использования малоизвестной процедуры "подбор" при выборе компании для организации отдыха детей и молодежи. УФАС дал чиновникам чуть больше месяца, чтобы применить общепринятую схему выбора фирм.

Комитет отмечает, что использует процедуру, прописанную в Социальном кодексе Санкт-Петербурга. Но антимонопольщики считают, что выбирать победителя нужно через конкурс или аукцион, что согласуется с федеральным законом. В нем также не прописано технологии «подбора».

ФАС также обратил внимание на сроки подачи заявки. Комитет принимает участников за восемь рабочих дней до начала процедуры, а в федеральном законе под этот процесс отводят не меньше десяти. При этом в используемой процедуре нет четких критериев, которые помогли бы сопоставить заявки и определить лучшую.

Действуя по нынешнему сценарию, комитет может нарушить Закон о защите конкуренции. Что в свою очередь приведет у антимонопольному делу.