УФАС по Петербургу обвинило телеканал "Пятница" в "разрушении основ патриотизма"

Накануне, 20 января 2017 года общественный совет по рекламе при УФАС Санкт-Петербурга решил, что в новой рекламе программы "Ревизорро", принадлежащей телеканалу "Пятница" просматривается, — цитата, — "разрушение основ патриотизма"

Также совет по рекламе предположил, что подобный видеоролик "может оказать вредное влияние на обороноспособность страны". Однако, это не собственная идея палаты. Известно, что об этом говорил неназванный гражданин, который ранее пожаловался в ведомство.



В данном случае речь идёт о рекламе, в которой ведущая программы "Ревизорро" Елена Летучая изображена в образе русского полководца Михаила Кутузова. Сам ролик озаглавлен как "Елена летучая идёт на Москву".



Однако, при всём негодовании некоторых лиц, совет решил, что нарушения закона в этой рекламе нет. По итогу собрания стало известно, что руководитель петербургского УФАС Вадим Владимиров заметил, что в рекламном видеоролике нет ничего противозаконного и непотребного. Наоборот, Вадим подметил эстетическую красоту ролика, в котором "изображена молодая, красивая и, что немаловажно, одетая женщина", а Кутузов может быть не известен целевой аудитории объявления.

Видео: YouTube, Телеканал ПЯТНИЦА