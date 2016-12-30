УБЕЖИЩЕ: выставка Николая Чирятьева в "Эрарте"

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Если победить сумрак и депрессию в Питере нельзя, то можно ли превратить их в источник вдохновения? А еще лучше - экспортировать эту темную питерскую меланхолию в другие города и страны. Не этой ли мыслью руководствовался молодой живописец Николай Чирятьев, автор новой выставки в главной галерее современного искусства "Эрарта". Подробности произошедшего вернисажа - в свежем репортаже ТО "Арт-Ликбез"