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УБЕЖИЩЕ: выставка Николая Чирятьева в "Эрарте"

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Если победить сумрак и депрессию в Питере нельзя, то можно ли превратить их в источник вдохновения? А еще лучше - экспортировать эту темную питерскую меланхолию в другие города и страны. Не этой ли мыслью руководствовался молодой живописец Николай Чирятьев, автор новой выставки в главной галерее современного искусства "Эрарта". Подробности произошедшего вернисажа - в свежем репортаже ТО "Арт-Ликбез"

УБЕЖИЩЕ: выставка Николая Чирятьева в галерее современного искусства "Эрарта"
авторская программа "АРТ-ЛИКБЕЗ" № 54
арт-гиды: Вадим Климов & Клим Вадимов
музыка: Дэвид Линч, оператор: Андрей Кузькин 
Санкт-Петербург, 13 января 2017

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Теги: арт ликбез , киноликбез , кинополис
Категории: Арт-репортажи

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