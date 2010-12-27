Жестокий сутенер из Тюмени приговорен к 9 годам колонии строго режима

Тюменского сутенера отправили за решетку на 9 лет.

В Тюмени вынесли приговор 26 - летнему Филиппу Бину, которого признли виновным сразу по трем статьям УК РФ. Ему предстоит 9 лет жизни за решеткой.

Преступник виновен по трем статьям: ч. 1 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), п. «з» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч.1 ст. 241 УК РФ (организация проституции).

Известно, что в 2016 году 1 сентября молодой человек на "Хонде" сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в центре города. У студентки несколько переломов черепа, ключицы, разрыв легкого, ушибы обоих легких и мягких тканей.

В октябре этого же года преступник избил битой 35-летнего мужчину, разорвав ему селезенку. Как выяснилось, Бин привез по заказу проституток в сауну, но клиента не устроила цена, тогда случилась драка.

В пользу пострадавшей в ДТП суд взыскал с осужденного более 4,1 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда. А избитому мужчине Бин выплатит 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, сообщают в облпрокуратуре.