Жительница Тюмени выпала из окна 9 этажа и выжила

Женщина пролетел вниз порядка семи этажей. Пострадавшая находится в реанимации.

Сегодня утром, 30 января, в Тюмени местная жительница выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел около 05:30. Искалеченное тело 30-летней женщины обнаружили на козырке дома. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Спустя 8 минут приехали медики. Однако для того, чтобы снять потерпевшую с козырька, понадобилась помощь сотрудников МЧС. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали в больницу. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пытаются спасти жизнь девушки.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Предположительно, потерпевшая выпала из окна 9 этажа. По какой причине женщина пролетела больше десяти метром вниз, предстоит выяснить правоохранителям.

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