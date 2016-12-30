Тверь: в сети появилось видео ДТП, в котором пострадали 4 человека

Жуткая авария произошла в первый час нового года

Около часа ночи нового года, 1 января, в Твери произошла жуткая авария, в которой пострадали 4 человека. Позднее появилось видео последствий ДТП.

На перекрестке Тверского проспекта и Новоторжской улицы столкнулись Hyundai и Mitsubishi. Вторая машина от удара отлетела и врезалась в столб. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mitsubishi, который не уступил права проезда на перекрестке.

Первыми на помощь пришли очевидцы ДТП, они вытащили пострадавших из искореженного автомобиля и оказали первую неотложную помощь.

В результате этой аварии пострадали 4 человека, в том числе 2 девушки. Одна из них в тяжелом состоянии без сознания. Позднее выяснилось, что у нее перелом основания черепа.

Видео: YuoTube/Tverigrad