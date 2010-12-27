Туроператоры отказываются назвать число петербуржцев, пострадавших от проблем с «Вим-Авиа»

Туроператоры компании «Вим-Авиа» отказываются озвучивать число пострадавших петербуржцев от сокращения чартерной программы.

Туроператоры "Вим-Авиа" отказываются озвучивать число жителей Северной столицы, пострадавших от сокращения чартерной программы. Как сообщает "Фонтанка", путевки с вылетом из Петербурга бортами «Вим-Авиа» продавали TUI и НТК «Интурист». Обе организации подтвердили, что вынуждены отменять туры, поскольку не могут вовремя найти замену проблемному перевозчику. НТК «Интурист» рассказали, что с 6 по 9 июня «Вим-Авиа» не смогла выполнить два рейса в Симферополь, из-за чего оператор отказался от туров с вылетами в эти даты.



TUI была вынуждена аннулировать все туры в Анталью с вылетом из Петербурга с 6 по 13 июня включительно. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.



На вопрос о количестве рейсов и количестве пассажиров, которые должны были ими воспользоваться, отвечать отказались.



Рейсы в Анталью совершал и Boeing 772, вместимость которого от 300 до 400 человек.



Напомним, массовые задержки рейсов у «Вим-Авиа» начались на прошлой неделе. Сама же компания объяснила ситуацию «небывало высоким приростом пассажиропотока». 2 июня перевозчик заявил, что намерен сократить 38 чартерных рейсов по всей стране (13% от общего числа), чтобы «стабилизировать ситуацию». Полный список отмененных маршрутов компания до сих пор не опубликовала.



За последнюю неделю от действий «Вим-Авиа» в целом по России пострадало уже более 10 тыс. человек. Об этом сообщила 8 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР).