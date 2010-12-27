Туроператор «Аэлита Трэвел» приостановил деятельность

ООО «Аэлита Трэвел» приостановило туроператорскую деятельность

Туроператор «Аэлита Трэвел» приостановил свою деятельность. Об этом сообщается на сайте компании. Компания приостанавливает свою деятельность из-за невозможности выполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта «по независящим от нее причинам».

«ООО «Аэлита Трэвел» приостановило туроператорскую деятельность в связи с наступлением страхового случая в Болгарии», - говорится в сообщении.

Всем клиентам, которые имеют действующие договора с компанией, предлагается прибыть в офисы ООО «Аэлита трэвел» в Москве и Петербурге для составления реестра заявлений на возврат денег и решение вопроса страхового возмещения.