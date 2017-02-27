Смольный обязали разорвать контракт на туристический логотип с Артемием Лебедевым

Управление ФАС нашла нарушения в контракте комитета по туризму и "Студии Артемия Лебедева" на создание логотипа Петербурга. Смольный обязали расторгнуть договор с дизайнерской конторой.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы обязала комитет по туризму Петербурга расторгнуть контракт со "Студией Артемия Лебедева". По договору дизайнеры обещали разработать туристический логотип Северной столицы за символическую плату в 1 рубль.

УФАС выдала предписание Смольному в понедельник, 27 февраля. Решение антимонопольщиков вступит в силу через три месяца.

Служба уже обращалась к комитету с похожей просьбой. Ранее контракт со студией только рекомендовали расторгнуть. Однако в Смольном сочли это неисполнимым. А глава комитета по туризму был готов обосновать свою позицию на комиссии антимонопольщиков и даже в суде.

Разбирательство началось из-за обращения в ФАС рекламным агентством "Григорьев Борис и партнеры". Компании не понравилось, что Смольный и студия заключили договор на разработку туристического логотипа города. При этом закупка работ проводилась тайно.