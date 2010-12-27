Дмитрий Журавлев: С возвращением турецких товаров на российский рынок цены перестанут "кусаться"

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что снятие ограничений на турецкие продукты позволит Турции достаточно быстро вернуть себе утраченные позиции на российском рынке.

Россией сняты ограничения на ввоз запрещенных турецких продуктов, однако томаты в этот список не вошли. По данным ФБА "Экономика сегодня", из перечня сельскохозяйственной продукции исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.



Помимо этого, отменены запреты на выполнение некоторых работ и оказание услуг для организаций, которые находятся под турецкой юрисдикцией.



По поводу прихода в крупные города Дмитрий Журавлев выразился следующим образом:

"Если сети посчитают, что им это выгодно, то просто поставят турецкие товары в ротацию. Там, где речь идет о прямых поставках, процесс возвращения продукции пройдет быстрей, там, где касается переработки, времени понадобится больше. Но это точно не займет годы, поскольку сельское хозяйство все равно завязано на годовой цикл".



Если подойти к вопросу со стороны политики, то риск, безусловно, имеется, ведь здесь есть и интерес Турции, - рынок переполнен, а сбывать сложно. Однако во всем остальном турки непредсказуемы, считает Журавлев.



"И сразу возникает вопрос, что будет, если все в одночасье опять закончится. Для сетей это меньшая проблема - они просто выложат на полки российскую продукцию вместо турецкой. А вот для переработчиков, где более длинные цепи, это значительный риск. Все это решает только время. Если долгое время ничего плохого не происходит, система стабилизируется и все начинает работать", - отметил эксперт ФБА "Экономика сегодня".



С возвращением турков на российский рынок увеличится конкуренция и, безусловно,благоприятно скажется на конечном результате.



Также Дмитрий Журавлев предположил возможность демпинга как со стороны Турции, так и со стороны России.



"У нас очень большая торговая маржа. Если турки сумеют заинтересовать сети, сбрасывать уже можно будет не с отпускной цены их товаров, а с конечной цены магазина", - пояснил Дмитрий Журавлев.