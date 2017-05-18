Тучков мост снова будут закрывать по ночам для ремонта

Водителей, которые поздно ночью любят выехать или заехать на Васильевский остров, ждет неприятный сюрприз. Находящийся на реконструкции Троицкий мост снова будут закрывать по ночам. Начиная с субботы, 20 мая, для автомобилей полностью будут закрывать с полуночи до шести утра.
Ограничения продлятся аж до 23 июля. Правда, в них все же будет три исключения. Переправу не закроют для движения в праздничные дни. Речь идет о 28 мая, 24 июня и 2 июля.
Ранее Piter.tv сообщал, что на Синопской набережной ограничат движение ночью с 18 на 19 мая. Ночью на этом участке будут укладывать асфальт в транспортном тоннеле.
Пеерправа в районе станции метро "Спортивная" находится на капитальном ремонте. В ноябре сообщали, что ремонт Тучкова моста продлится до зимы.