Трупы двоих студентов нашли под окнами одного дома

На Васильевском острове два студента выпали с 14-го этажа

Около половины первого часа ночи в среду, 7 июня 2017 года, у одного из многоквартирных домов на Малом проспекте Васильевского острова были обнаружены сразу два мертвых тела. Выяснилось, что погибшие – двое студентов одного вуза, юноши, которым было по девятнадцать лет.

По предварительным данным, оба жили в доме №90 по Малому проспекту В.О. Квартира, из окна которой выпали юноши, расположена на 14-м этаже. Оба погибли на месте. Падение с такой страшной высоты не оставило молодым людям ни единого шанса выжить.

Известно, что один из погибших юношей был петербуржцем, второй приехал в Северную столицу из Ярославля.

Тела погибших отправлены в морг. Обстоятельства и причины выясняются.

Видео: архив