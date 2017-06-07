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Трупы двоих студентов нашли под окнами одного дома

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На Васильевском острове два студента выпали с 14-го этажа

Около половины первого часа ночи в среду, 7 июня 2017 года, у одного из многоквартирных домов на Малом проспекте Васильевского острова были обнаружены сразу два мертвых тела. Выяснилось, что погибшие – двое студентов одного вуза, юноши, которым было по девятнадцать лет.

По предварительным данным, оба жили в доме №90 по Малому проспекту В.О. Квартира, из окна которой выпали юноши, расположена на 14-м этаже. Оба погибли на месте. Падение с такой страшной высоты не оставило молодым людям ни единого шанса выжить.

Известно, что один из погибших юношей был петербуржцем, второй приехал в Северную столицу из Ярославля. 

Тела погибших отправлены в морг. Обстоятельства и причины выясняются.

Видео: архив 

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Теги: васильевский остров , малый проспект , падение с высоты , петербург , смерть после падения с высоты
Категории: Новости СПб Происшествия

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