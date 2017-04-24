Женский труп без ботинка нашел охранник в порту на Васильевском острове

Сотрудник вневедомственной охраны обходил порт на берегу Невской губы и обнаружил труп женщины. Погибшая была полностью одета, недоставало только одного ботинка.

В воскресенье, 23 апреля, боец вневедомственной охраны около шести вечера обходил территорию порта "Морской фасад" на берегу Невской губы. В это время он наткнулся на пугающую находку – тело молодой женщины. Девушка оказалась мертвой.

На погибшей была вся одежда. Также сохранился крестик на шее и обручальное кольцо. Но на правой ноге не хватало ботинка.

Прибывшие на место полицейские следов насильственной смерти на теле не нашли. На вид погибшей 25 лет. Информации о ее личности пока нет. Чтобы уточнить причины смерти, труп направили в морг, там проведут вскрытие.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец забил товарища до смерти и спалил его квартиру, скрывая улики. Полиция заподозрила криминальную сторону смерти 52-летнего мужчины, так как его лицо было покрыто ссадинами, а грудь проломлена в районе сердца. Подозреваемого в преступлении задержали. Им оказался 50-летний нигде официально не работающий мужчина. Сообщается, что ссора произошла во время совместного распития алкоголя.

Видео: Youtube / burovnn