Труп с наполненной камнями сумкой выловили из Вуоксы

Тело неизвестного мужчины выловили из реки Вуокса. К трупу была привязана сумка, наполненная камнями.

В загадочной смерти придется разбираться сотрудникам правоохранительных органов Петербурга. В четверг, 19 января, около девяти вечера из вод реки Вуокса около поселка Козлово выловили труп. Тело принадлежало мужчине, личность которого пока остается загадкой.

Много сомнений вызывает и причина смерти погибшего. На лице у него обнаружили многочисленные ссадины. Также много вопросов вызвала сумка, привязанная к телу шарфом. Внутри котомки лежало четыре камня.

Возбуждено уголовное дело, сообщает АН «оперативное прикрытие». Полиция устанавливает обстоятельства смерти и личность незнакомца. Труп направили в морг. Специалисты проводят вскрытие, чтобы определить причину смерти.

Накануне в Ижоре нашли тело пропавшего во время прогулки с собакой в Коммунаре мальчика. Шестилетний ребенок пропал еще 7 января. Мальчик пошел гулять с собакой, когда отец вышел за ним, то нашел только пса. Следы мальчика обрывались около реки. Водоем обследовали с помощью специальной техники.