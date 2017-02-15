Труп в тапочках лежал в канаве около КАДа

Бездыханное тело рыжего мужчины было обнаружено в канаве на 71 км КАДа. На первый взгляд без признаков насильственной смерти.

В минувший вторник, 14 февраля, около 13:05 в правоохранительные органы поступил звонок о том, что в канаве около КАДа лежит труп рыжеволосого мужчины в светлой куртке и резиновых тапочках. Внешне погибший выглядел на 35 лет, ростом примерно 175 сантиметров, с рыжими волосами и бородой. При первом осмотре никаких признаков насильственной смерти не выявлено.

В данный момент выясняют детали трагедии. Назначены все необходимые экспертизы. По какой причине тело мужчины оказалось в канаве, и кто виноват в его смерти, предстоит выяснить сотрудникам полиции, передает УМВД России по Московскому району.

Ранее мы сообщали, что в Омске местный житель забил поленом соседа за мат. Инвалид распевал частушки с бранными словами в отношении подозреваемого и его семьи. В итоге мужчина, не выдержав оскорблений, схватил полено и ударил им несколько раз по голове горе-певца.