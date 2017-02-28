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В Петербурге монтажники тайно вывезли в лес и закопали разбившегося на стройке коллегу

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Двое работников компании по установке окон вывезли своего коллегу-мигранта, разбившегося при падении с высоты, и спрятали его тело. Мужчины пришла в полицию с явкой, так "их замучила совесть".

В понедельник, 27 февраля, в отделение полиции Всеволожского района пришли двое сотрудников компании по установке окон и сопровождающий их петербуржец. 39-летний прораб и его коллеги признались, что закопали труп своего коллеги. По словам мужчин, 22 февраля произошло ЧП: мигрант сорвался в шахту лифта с восьмого этажа в доме на улице Чуковского и разбился насмерть. Вместо того, чтобы вызвать правохранительные органы и врачей, мужчины решили спрятать тело коллеги по имени Камол. После обеда на машине Renault петербуржца вывезли труп со стройки. Погибшего оставили в лесу на втором километре Южного шоссе в промзоне.

Все заговорщики признались, что их замучила совесть. В указанном мужчинами месте и правда нашли тело. На вид мужчине 40-45 лет. Он был одет в форму синего цвета. По предварительным данным, он умер от падения с высоты.

Остается загадкой, почему строители решили спрятать тело мигранта, погибшего от несчастного случая. Поэтому выясняются обстоятельства этого странного дела. Возбуждено уголовное дело за умышленного причинение вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.

Теги: закопали труп , несчастный случай , новости спб , падение с высоты , стройка , тело
Категории: Происшествия

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