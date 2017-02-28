В Петербурге монтажники тайно вывезли в лес и закопали разбившегося на стройке коллегу

Двое работников компании по установке окон вывезли своего коллегу-мигранта, разбившегося при падении с высоты, и спрятали его тело. Мужчины пришла в полицию с явкой, так "их замучила совесть".

В понедельник, 27 февраля, в отделение полиции Всеволожского района пришли двое сотрудников компании по установке окон и сопровождающий их петербуржец. 39-летний прораб и его коллеги признались, что закопали труп своего коллеги. По словам мужчин, 22 февраля произошло ЧП: мигрант сорвался в шахту лифта с восьмого этажа в доме на улице Чуковского и разбился насмерть. Вместо того, чтобы вызвать правохранительные органы и врачей, мужчины решили спрятать тело коллеги по имени Камол. После обеда на машине Renault петербуржца вывезли труп со стройки. Погибшего оставили в лесу на втором километре Южного шоссе в промзоне.

Все заговорщики признались, что их замучила совесть. В указанном мужчинами месте и правда нашли тело. На вид мужчине 40-45 лет. Он был одет в форму синего цвета. По предварительным данным, он умер от падения с высоты.

Остается загадкой, почему строители решили спрятать тело мигранта, погибшего от несчастного случая. Поэтому выясняются обстоятельства этого странного дела. Возбуждено уголовное дело за умышленного причинение вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.