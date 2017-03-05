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Труп на ржавом велосипеде нашли у Приморского шоссе

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Субботним днём, 4 марта 2017 года, жители Приморского района обнаружили в лесу труп повешенного мужчины на ржавом велосипеде

Неподалёку от Приморского шоссе, в лесу, граждане Петербурга обнаружили необычную находку, о которой сразу же сообщили в полицию. Там, возле упавшего дерева, привязанным к нему верёвкой, лежал труп мужчины на велосипеде.

Тело убитого, ориентировочно выглядящего на 40 лет, нашли днём 4 марта — примерно в километре от автозаправки на Приморском шоссе, 49. Мужчина в зеленой толстовке сидел у повалившегося дерева на брошенном на землю ржавом велосипеде. При этом к дереву мертвый за шею был привязан бельевой веревкой.
 
Предположительно, тело убитого пролежало там уже не один день. Судмедэксперты устанавливают причину и дату смерти. За расследование берётся полиция.

Видео: Piter.TV
Теги: повешенный , приморский район , приморское шоссе , ржавый велосипед
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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