Труп на ржавом велосипеде нашли у Приморского шоссе

Субботним днём, 4 марта 2017 года, жители Приморского района обнаружили в лесу труп повешенного мужчины на ржавом велосипеде

Неподалёку от Приморского шоссе, в лесу, граждане Петербурга обнаружили необычную находку, о которой сразу же сообщили в полицию. Там, возле упавшего дерева, привязанным к нему верёвкой, лежал труп мужчины на велосипеде.

Тело убитого, ориентировочно выглядящего на 40 лет, нашли днём 4 марта — примерно в километре от автозаправки на Приморском шоссе, 49. Мужчина в зеленой толстовке сидел у повалившегося дерева на брошенном на землю ржавом велосипеде. При этом к дереву мертвый за шею был привязан бельевой веревкой.

Предположительно, тело убитого пролежало там уже не один день. Судмедэксперты устанавливают причину и дату смерти. За расследование берётся полиция.



Видео: Piter.TV