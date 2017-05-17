Жуткие новости из Петербурга: в галерее Гостиного обнаружили труп

В центре Северной столицы нашли бездыханное тело мужчины с бородой и рыжими усами.

В минувший вторник, 16 мая, в галерее Гостиного двора обнаружили труп мужчины. Инцидент произошел в четвертом часу дня возле дома №17 по Садовой. Шокированные очевидцы незамедлительно сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Прибывшие на место трагедии специалисты следов насильственной смерти на теле не выявили.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Труп уже направлен в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем эксперты смогут назвать истинную причину смерти мужчины. Известно, что погибший был примерно 50-тилетнего возраста, с бородой и рыжими усами, одетый в темную куртку, серый свитер и коричневую обувь.

Ранее мы сообщали, что появились новости из Тосно: около озера в машине нашли труп иностранки.

Фото: инстаграм, catherine344 фото