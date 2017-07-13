Тропический ливень с грозой накрыл Петербург: фото и видео из социальных сетей

Жаркая погода четверга, 13 июля, закончилась сильным ливнем с грозой.

Северную столицу накрыл серьезный дождь. непогода не на шутку разыгралась вечером в четверг, 13 июля. Стльный дождь заливает улицы. Дороги и тротуары превратились в реки. Осадки продолжаются уже около 20 минут.

Гроза началась с легкого дождя, котрый постепенно усиливался. В течение десяти-пятнадцати минут город поливал тропический ливень. Все это сопровоздалось раскатами грома и молниями.

Фото: Instagram / svetlanashteer, s.a.m._5, kartavyj_sudar

Видео: Piter.tv, Instagram / olesya_markuz, diana_sanzh