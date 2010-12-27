Стало известно, как изменится движение троллейбусов в Петербурге 9 мая

Праздничные мероприятия внесут лишь незначительные изменения в график работы городских троллейбусов 9 мая.

В этом году День Победы обойдется без кардинальных изменений в движении городского электротранспорта. Только 2 троллейбусных маршрута на 30 минут несколько изменят свой режим работы. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса". Речь идет о троллейбусах № 25 и № 50. С 12 до 12.30 они не смогут пройти по улицам Маршала Новикова, Уточкина и проспектам Королева и Испытателей. Это связано с проходящим в обозначенных местах парадом ветеранов Великой Отечественной войны. После 12.30 троллейбусы вернутся к прежнему маршруту.

Как сообщает "Петербургский дневник", 25-й троллейбус объедет парад по Богатырскому и Коломяжскому проспекту, а также улице Генерала Хрулева. Троллейбус №50 пройдет по Гаккелевской улице, Богатырскому и Коломяжскому проспектам. Подробности движения двух популярных маршрутов можно найти на сайте "Горэлектротранса".