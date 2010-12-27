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Смольный выбрал компанию для поставки троллейбусов на 2 мдрд рублей
Сегодня, 12:58
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Asyaromanenkova
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Смольный выбрал компанию для поставки троллейбусов на 2 мдрд рублей

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Власти города выбрали компанию, которая будет поставлять новые троллейбусы для Петербурга. Сумма контракта превышает два миллиарда рублей.

Смольный в пятницу, 26 мая, подвел итоги аукциона на поставку троллейбусов с увеличенным автономным ходом для Северной столицы. Контракт выиграла ООО "Тролза Маркет". Общая сумма договора превышает два миллиарда рублей.

Всего город покупает 105 троллейбусов. Из них 97 должны быть базовой комплектации, а восемь – со стажерской кабиной. Все машины надо поставить до 31 марта 2018. Первые шесть привезут до 1 августа. Затем до начала сентября еще 16 троллейбусов. 79 автомобилей окажутся в Северной столице до 15 декабря, а еще четыре до 1 марта 2018 года.

Стратовая цена лота составляла 2,078 миллиарда. Двое участников снизили сумму до 2,046 миллиарда. Из ООО "Тролза Маркет" и АО "Торговый дом Тролза Маркет" выбрали первую компанию.

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Теги: новости питера , новости спб , поставка троллейбуса , транспорт , троллейбус
Категории: Новости СПб

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