На станции Ржевка с последнего вагона электрички сняли троих юных зацеперов

Транспортная полиция смогла поймать троих любителей экстрима, которые катались на электричке, прицепившись к последнему вагону.

В пятницу, 17 февраля, полицейские на станции Ржевка поймали очередную компанию зацеперов. Любители экстремальных путешествий расположились на последнем вагоне электропоезда. Служители закона задержали троих нарушителей. Возможно, их было и больше, но товарищи оказались проворнее.

Всей троице оказалось по 12 лет. Их отвезли в отделение. Куда приехали их родители и официальные представители. Все они получили протоколы о несоблюдении своих обязанностей. Экстремальная малышня отделалась беседой.

Подростки часто занимаются этим опасным развлечением. Врем от времени правоохранители снимают с вагонов подростков. Иногда целыми компаниями. Но такое времяпрепровождение крайне опасно.

Подростки часто занимаются этим опасным развлечением. Врем от времени правоохранители снимают с вагонов подростков. Иногда целыми компаниями. Но такое времяпрепровождение крайне опасно. На прошлой неделе полицейские отцепили от электрички на Лугу 14 подростков-экстремалов. Это большой "урожай" зацеперов. Вся компания в возрасте от 13 до 17 лет. Всю ватагу отвезли в полицию, откуда их забирали родители.

Видео: Youtube / V Vidoe